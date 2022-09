Qualifié au 3ème tour, Corentin Moutet vit un petit « rêve » éveillé. Il s’est exprimé chez nos confrères de l’Equipe sur cette situa­tion assez inattendue.

« J’ai eu la chance d’être repêché, je n’au­rais pas imaginé être là aujourd’hui, au troi­sième tour. J’ai eu ma chance, je vais essayer d’en profiter au maximum. Le seul truc dur, c’est de se dire que le tournoi continue. Quand on perd, souvent, il y a de la décom­pres­sion. Se relancer sur le tournoi, c’est ce que j’ai bien réussi à faire. Je ne me dis pas que je n’ai plus rien à perdre. Un match, c’est un match. Il y a des oppor­tu­nités partout »