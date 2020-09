Une victoire sur deux jours face à Daniel Evans et c’est déjà reparti pour Corentin Moutet. Le Français affronte au 3ème tour ce samedi Felix Auger-Aliassime, tombeur en trois sets d’Andy Murray.

Corentin vient de sortir la tête de série numéro 23 mais c’est la quinzième qui l’attend maintenant. Un adversaire qui lui pose beaucoup de problèmes depuis quelques années. D’autant plus que certains spécialistes voient le Canadien comme un outsider dans cet US Open 2020.

Le Français a dévoilé les enjeux du match au micro d’Eurosport : « Je joué Felix l’année dernière à Wimbledon, j’avais perdu dans un match assez accroché. En junior, je n’étais parvenu à l’accrocher. C’était la première fois où je sentais que j’arrivais à être dans le combat avec lui. Je vais essayer de me servir du match de l’année dernière même si les choses ont évolué. On a progressé chacun de notre côté. C’est un très bon joueur, très agressif et assez puissant. Il va falloir être malin, contrer sa puissance et essayer moi aussi de jouer avec mes armes. J’ai moi aussi mes chances ».