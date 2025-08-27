Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Lorenzo Musetti au premier tour de l’US Open (6–7[3], 6–3, 6–4, 6–4), le Français Giovanni Mpetshi Perricard (37e mondial) a raconté une discussion récente avec son compatriote et ami Arthur Fils, 20e mondial.
« La deuxième saison (sur le circuit principal), j’en parlais avec lui (Arthur Fils) il n’y a pas longtemps. Il m’a dit : « Oui c’est dur, il faut rester concentré. Tant que tu t’entraînes bien et que tu fais ce que tu as à faire… Le reste, ça va venir. » Ce sont des conseils d’amis. Lui aussi a fait un début de saison l’année dernière un peu plus compliqué. Après, il a gagné deux ATP 500. (Il sourit.) La saison n’est pas finie, il reste des matches, il reste l’indoor. Je vais bosser, donner le meilleur de moi‐même et je ferai les comptes à la fin. »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 12:13