Mpetshi Perricard, battu par Musetti : « J’ai parlé avec Arthur Fils il n’y a pas long­temps. Il m’a dit : ‘Oui c’est dur, il faut rester concentré. Tant que tu t’en­traînes bien et que tu fais ce que tu as à faire, le reste, ça va venir’ »

Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite contre Lorenzo Musetti au premier tour de l’US Open (6–7[3], 6–3, 6–4, 6–4), le Français Giovanni Mpetshi Perricard (37e mondial) a raconté une discus­sion récente avec son compa­triote et ami Arthur Fils, 20e mondial. 

« La deuxième saison (sur le circuit prin­cipal), j’en parlais avec lui (Arthur Fils) il n’y a pas long­temps. Il m’a dit : « Oui c’est dur, il faut rester concentré. Tant que tu t’en­traînes bien et que tu fais ce que tu as à faire… Le reste, ça va venir. » Ce sont des conseils d’amis. Lui aussi a fait un début de saison l’année dernière un peu plus compliqué. Après, il a gagné deux ATP 500. (Il sourit.) La saison n’est pas finie, il reste des matches, il reste l’in­door. Je vais bosser, donner le meilleur de moi‐même et je ferai les comptes à la fin. »

Publié le mercredi 27 août 2025 à 12:13

