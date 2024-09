A l’issue de sa défaite face à Jessica Pegula (6−1, 4–6, 2–6), Muchova a iden­tifié le moment où la demi‐finale a basculé.

« Je pense que j’avais très bien commencé ce match. Je sentais qu’elle était un peu nerveuse. Et puis il y a eu ce point qui m’au­rait permis de mener 3–0 dans le deuxième set. Le perdre m’a un peu fait sortir du match. Et elle, après, elle était partout. C’est diffi­cile. J’ai commencé à être moins agres­sive, alors qu’elle jouait bien mieux. Je n’ai pas réussi à garder le niveau du premier set et elle a commencé à m’agresser »

Malgré cette défaite, cette édition 2024 de l’US Open est très posi­tive pour la Tchèque qui risque d’être sur le devant de la scène sur cette fin de saison notam­ment pour la saison indoor.