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Muchova ironise sur son style vesti­men­taire en double avec Jakub Mensik : « Hier soir, Jakub m’a écrit : on s’est mis d’accord pour s’habiller pareil et embrouiller les adver­saires. On dirait que ça a marché »

Par
Antoine Touchard
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Karolina Muchova et Jakub Mensik dispu­taient ce mardi leurs premiers matchs dans le tournoi de double mixte de l’US Open. Et la paire 100 % tchèque s’en est parti­cu­liè­re­ment bien sortie puisqu’elle est parvenue à décro­cher son billet pour les demi‐finales, où elle retrou­vera le duo 100 % russe composé de Mirra Andreeva et Andrey Rublev.

L’autre demi‐finale oppo­sera le couple Elina Svitolina‐Gaël Monfils à la paire formée par Flavio Cobolli et Belinda Bencic.

Interrogée après leur quali­fi­ca­tion, Karolina Muchova a révélé avec humour que leur tenue vesti­men­taire avait été soigneu­se­ment préparée dès la veille au soir avec un objectif bien précis : semer la confu­sion chez leurs adversaires.

« Hier soir, Jakub m’a écrit. On s’est mis d’accord pour s’habiller pareil et embrouiller les adver­saires. On dirait que ça a marché » a déclaré Muchova.

Il faut dire que leur « outfit » assorti était pour le moins original…

Publié le mercredi 26 août 2026 à 11:11

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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