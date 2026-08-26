Karolina Muchova et Jakub Mensik disputaient ce mardi leurs premiers matchs dans le tournoi de double mixte de l’US Open. Et la paire 100 % tchèque s’en est particulièrement bien sortie puisqu’elle est parvenue à décrocher son billet pour les demi‐finales, où elle retrouvera le duo 100 % russe composé de Mirra Andreeva et Andrey Rublev.
L’autre demi‐finale opposera le couple Elina Svitolina‐Gaël Monfils à la paire formée par Flavio Cobolli et Belinda Bencic.
Interrogée après leur qualification, Karolina Muchova a révélé avec humour que leur tenue vestimentaire avait été soigneusement préparée dès la veille au soir avec un objectif bien précis : semer la confusion chez leurs adversaires.
« Hier soir, Jakub m’a écrit. On s’est mis d’accord pour s’habiller pareil et embrouiller les adversaires. On dirait que ça a marché » a déclaré Muchova.
Il faut dire que leur « outfit » assorti était pour le moins original…
Publié le mercredi 26 août 2026 à 11:11