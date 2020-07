Dans le cadre d’un évènement avec l’un de ses sponsors, Garbiñe Muguruza est apparu devant les médias et a profité de l’occasion pour évoquer l’US Open 2020. « C’est un peu étrange, j’ai des sentiments mitigés parce que ça va être difficile et les circonstances ne sont pas favorables, mais il vaut mieux jouer que ne pas le faire », a déclaré l’Espagnole. « Je suis une compétitrice née et je veux tout donner, même si ce sera bizarre de jouer sans public. Je veux participer à tous les tournois possibles », a-t-elle argumenté dans des propos recueillis par l’EFE.

A l’inverse de certaines joueuses très frileuses à l’idée de voyager, Garbine semble donc très motivée pour cette fin de saison. Très active sur les réseaux sociaux, elle démontre chaque jour, images à l’appui, qu’elle s’entraine sérieusement. Au final, comme si elle était en période foncière avant la reprise de la saison.