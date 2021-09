Même si Garbine Muguruza est une joueuse expé­ri­mentée, elle a vécu un 8ème de finale assez étrange.

Plutôt qu’at­tiser le feu et passer pour une mauvaise perdante, elle a préféré laisser aux fans et aux obser­va­teurs la « liberté » d’ana­lyser les faits.

« Je ne veux pas parler de ça, je vous laisse tous juger par vous‐mêmes. Je n’étais pas content de ce qui s’est passé à la fin du match et je lui ai dit, ces choses arrivent et il est plus simple de se dire les choses directement »

Si le tennis féminin peut être critiqué parce que la hiérar­chie n’est pas stable, on ne peut pas dire qu’il n’est pas animé, surtout sur cet US Open où l’on assiste à des drames mais aussi à des perfor­mances de très haut‐niveau…