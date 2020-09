Première vainqueur de la journée (face à la Japonaise Hibino : 6-4, 6-4), Garbine Muguruza a tenu à dédier sa victoire à sa compatriote et amie Carla Suarez Navarro, qui a annoncé être atteinte d’un cancer. Une terrible nouvelle pour toute la famille du tennis : « Quand nous nous sommes entretenues il y a quelques jours, lorsqu’elle m’a annoncé la nouvelle, j’étais choquée, car je m’attendais à la voir dans ce tournoi », a déclaré l’ancienne numéro 1 mondial.

« Vous savez, c’est une femme si gentille, si douce, si gentille, si humble. Quand ces choses arrivent à ces bonnes personnes, je me sens tellement triste. Alors je sais qu’elle regardait mon match, et nous avons parlé un peu. Je veux bien sûr lui dédier cette victoire, car je veux qu’elle sente que nous sommes derrière elle, que je suis derrière elle, et j’irai la voir à un moment donné quand ça ira mieux. Pour moi, c’est très spécial. Nous avons partagé une décennie d’émotions. C’est un choc pour moi, quelqu’un d’aussi proche qui traverse ça…. »