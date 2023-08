Lors des trois derniers tour­nois du Grand Chelem, Alexandre Muller aura affronté Jannik Sinner à Roland‐Garros sur le Philippe‐Chatrier, Carlos Alcaraz à Wimbledon sur le Centre Court (au 2e tour) et Novak Djokovic sur le Arthur Ashe à l’US Open.

Contre le Serbe dans la nuit de lundi à mardi, le Français a dû attendre le 9e jeu du match pour ouvrir son comp­teur. Et il l’a célébré comme une balle de match !

Dans des propos accordés à L’Equipe, le 84e mondial a comparé les deux meilleurs joueurs au monde du moment : Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

« Ce sont deux jeux diffé­rents. On en avait parlé avec mon coach Gérard Solvès. Je lui avais dit que contre Alcaraz, je savais que j’al­lais marquer des jeux. Il tente beau­coup, donc il fait beau­coup plus de fautes. Mais contre Novak, j’avais l’im­pres­sion que s’il voulait me mettre trois fois 6–0, il pouvait le faire. Il est telle­ment solide, il ne donne aucun point gratuit et c’est plus compliqué pour moi. Avec Alcaraz, j’ai un peu plus d’air pour gagner des jeux. »