Murray (à propos de la retraite de Serena Williams) : « On ne devrait pas se focaliser sur son parcours à l’US Open, cela ne fait pas vraiment partie de l’histoire »

Au cours d’une inter­view orga­nisée avec plusieurs médias britan­niques cette semaine pour sa marque de vête­ment AMC, Andy Murray, inter­rogé sur la future retraite de Serena Williams, a estimé qu’il ne fallait pas attendre à grand chose de son dernier tournoi mais qu’il était préfé­rable de la célé­brer avant tout pour l’en­semble de son oeuvre.

« On ne devrait pas se foca­liser sur son parcours à l’US Open, cela ne fait pas vrai­ment partie de l’his­toire. Je veux dire, elle n’a prati­que­ment pas joué ces dernières années, vrai­ment. Je pense donc que les attentes sur sa course devraient être très faibles. Mais je pense que la célé­bra­tion de sa carrière et de ce qu’elle a accompli devrait être vrai­ment, vrai­ment élevée. Quand je l’ai appris, j’étais triste, mais en même temps, je pense qu’elle aurait proba­ble­ment voulu que cette semaine soit consa­crée à tout ce qu’elle a accompli et qu’elle ait un bel adieu, comme une célé­bra­tion plutôt que d’être vrai­ment boule­versée que ce soit la fin. »