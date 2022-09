« Physiquement, je ne me suis pas senti aussi bien depuis des années », se réjouis­sait Andy Murray après sa victoire contre Emilio Nava. Il en a dit un peu plus en confé­rence de presse, alors qu’il se prépare à affronter Matteo Berrettini ce vendredi au 3e tour de l’US Open.

« J’ai l’im­pres­sion qu’il n’est pas si facile pour les gars en face de moi de frapper des coups gagnants. Je défends mieux qu’il y a douze mois. Vous savez, je n’ai plus à m’in­quiéter de me réveiller le lende­main avec quelque chose qui va vrai­ment m’af­fecter ou nuire à mon tennis. Quand j’ai joué le match avec Nishioka il y a quelques années ici, je ne m’en suis pas remis. Il m’a fallu des mois. Je n’ai plus ces inquié­tudes main­te­nant. Evidemment, j’au­rais aimé gagner plus de matchs cette année. Mais je suis capable de concourir régu­liè­re­ment, à part le petit revers en finale à Stuttgart, c’est bien », a confié le Britannique.

A noter que Berrettini mène 2–1 aux confron­ta­tions contre l’an­cien numéro 1 mondial.