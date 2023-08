Absent depuis son forfait avant son huitième de finale contre Jannik Sinner à Toronto, prévu le 11 août dernier, en raison d’une bles­sure aux abdo­mi­naux, Andy Murray annonce qu’il sera prêt pour son 1er tour à l’US Open contre le Français Corentin Moutet.

« Les cinq ou six premiers jours ont été un peu compli­qués. Il y avait beau­coup d’opi­nions diffé­rentes. C’est un endroit assez diffi­cile à analyser, l’ab­domen donc nous n’étions pas vrai­ment sûrs les premiers jours. Puis je suis arrivé à New York assez tôt et je me suis rendu dans l’un des hôpi­taux. Le radio­logue de mon pays a regardé mes scan­ners et les a véri­fiés, j’avais une petite déchi­rure qui guéris­sait et les cinq ou six derniers jours d’en­traî­ne­ment ont été très bons. Je n’ai pas eu de problèmes à l’en­traî­ne­ment. C’est juste que ça a été un peu diffi­cile, on ne peut pas prendre une semaine de repos et s’y remettre à fond, il faut se remettre un peu dans le bain, donc ça n’a pas été parfait de ce point de vue‐là. »