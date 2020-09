Après sa victoire en cinq manches où il a sauvé une balle de match, Andy Murray était forcément ému. Interrogé sur sa joie après ce succès épique en conférence de presse, il a exprimé avec sincérité son sentiment : « Oui, je dois avouer que c’était émouvant. Quand je suis rentré dans le vestiaire, j’ai regardé mon téléphone, les messages de la famille et des amis, l’équipe et tout le reste. Ce sont les gens qui m’ont en quelque sorte vu traverser tout, être passés par là, avoir vécu les moments difficiles. Je ne sais pas combien d’entre nous pensaient que je reviendrais, que je pouvais encore gagner ce type de duel. Donc, oui, c’était émouvant après la fin du match, c’est sûr. Lire tous ces messages de vos proches après un tel effort et une victoire, c’est forcément beaucoup d’émotions. Cette victoire signifie beaucoup de choses pour moi »