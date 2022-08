Dans un premier temps bous­culé par le local et invité Emilio Nava, qui a d’ailleurs remporté la première manche après un point tota­le­ment dingue, Andy Murray s’est fina­le­ment large­ment imposé en quatre manches après un match décousu : 5–7, 6–3, 6–1, 6–0, après 3h de jeu.

Beaucoup plus constant et solide que son adver­saire malgré son âge avancé (35 ans) et sa hanche en métal, Andy se qualifie donc pour le troi­sième tour de l’US Open où il retrou­vera le vain­queur du match accroché entre le Français Hugo Grenier et l’Italien Matteo Berrettini.