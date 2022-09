Alors qu’il décla­rait à la sortie de son match précé­dent qu’il ne « s’était plus senti aussi bien physi­que­ment depuis des années », Andy Murray a subi la dure loi de Matteo Berrettini ce vendredi pour le compte du troi­sième tour de l’US Open.

Souvent trop atten­tiste et timide dans l’échange, l’an­cien numéro un mondial a à chaque fois craqué lors des fins de set, dans les moment clés. Malgré une très belle résis­tance dans la troi­sième manche (huit balles de break sauvées sur un ensemble de quatre jeux de service) et les conseils de son coach, Ivan Lendl, au bord du court, qui lui deman­dait de plus faire bouger l’Italien, Andy a fini par rendre les armes après quatre manches dispu­tées : 4–6, 4–6, 7–6(1), 6–3 après 3h50 de jeu.

Qualifié pour la troi­sième fois de sa carrière en huitièmes de finale à Flushing Meadows en cinq parti­ci­pa­tions, Berrettini affron­tera l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina pour une belle oppo­si­tion de style.