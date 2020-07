Le forfait d’Ashleigh Barty a été le premier gros coup dur pour l’US Open. Le Grand Chelem new-yorkais perd la numéro 1 mondiale qui a décidé de ne se pas rendre dans la Big Apple en raison des « risques importants » liés au Covid-19. Interrogé par Metro, Andy Murray estime que d’autres vont suivre et des gros noms : « Je pense que nous en verrons d’autres. J’ai entendu dire que certains des meilleurs joueurs ne joueront pas. Je m’attends à ce que ce soit le cas. C’est une décision personnelle propre à chacun. S’ils ne se sentent pas en sécurité et pas à l’aise avec le fait de voyager à New York avec leur équipe, alors c’est tout à fait compréhensible. Tous les joueurs risquent d’avoir des réserves et c’est à eux de décider s’ils se sentent à l’aise de prendre ce risque ou pas. »

L’ancien numéro 1 mondial, lui, se veut rassurant sur les mesures prises par l’USTA mais s’inquiète plus sur le voyage : « Comme je l’ai déjà dit, mon sentiment est qu’une fois que nous serons à l’intérieur de la bulle qu’ils vont créer, tout ira bien. C’est plutôt le voyage international et le fait d’arriver qui m’inquiète un peu. »