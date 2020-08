Forfait pour l’US Open 2019 à cause de sa hanche, Andy Murray n’a participé qu’à deux tournois du Grand Chelem sur les six derniers disputés (US Open 2018 et Open d’Australie 2019). Battu au second tour en 2018, le Britannique ne pensait peut-être pas refouler une nouvelle fois les courts de Flushing Meadows tant l’inquiétude sur la suite de sa carrière était forte. Battu par Milos Raonic en huitièmes de finale de Cincinnati cette semaine, l’Ecossais s’est rassuré en battant notamment Alexander Zverev au deuxième tour. Il l’assure, il se sent très bien physiquement et ne ressent quasiment plus de douleur à la hanche. Une vraie bonne nouvelle.

"Je pense que, physiquement, je me sens plutôt bien, et j'en suis vraiment heureux car cela me permet de m'entraîner et de me préparer correctement. Je profite vraiment de mon temps sur le court, a d'abord reconnu l'actuel 134e mondial. Je me sentais vraiment bien la semaine dernière. Ça ne faisait pas trop mal. Je n'ai quasiment ressenti aucune douleur. Mentalement, c'est évident que ça ne sera pas pareil que les autres années où j'ai joué devant certaines des meilleures ambiances de ma carrière. Aller sur le court Arthur Ashe, sur un si grand stade et n'avoir littéralement personne dans les gradins va être bizarre. Je sais que ça va être le cas, donc au moins je peux me préparer mentalement. C'est différent, mais j'ai juste hâte de pouvoir à nouveau participer à un Grand Chelem."