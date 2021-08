Lors de sa confé­rence de presse Andy Murray est revenu sur l’idée qu’il était possible d’an­ti­ciper la carrière incroyable de Novak Djokovic.

Pour lui cela était possible avec Federer, Nadal et un peu moins avec le Serbe : « En fait, je dirai que pour Nadal c’était plus prévi­sible. Il a tout de suite très jeune été au sommet. J’ai aussi parlé à des joueurs qui ont affronté Federer quand il avait en quelque sorte 17, 18 ans, beau­coup d’entre eux ont dit qu’il était déjà très fort mais ne s’étaient évidem­ment jamais attendus à ce qu’il fasse ce qu’il a fait. Pour Novak, même s’il a beau­coup de qualités, je ne pense pas que beau­coup de gens auraient prédit qu’il rempor­te­rait 20 tour­nois du Grand Chelem, en essayant de faire ce qu’il va tenter ici »