Andy Murray s’est toujours posi­tionné dans le camp des « pro‐vaccin ». En confé­rence de presse à l’US Open, le Britannique a déve­loppé toutes les raisons pour lesquelles la vacci­na­tion était une bonne chose selon lui.

« Les joueurs qui ont été vaccinés vont poten­tiel­le­ment pouvoir avoir des condi­tions très diffé­rentes de celles des joueurs qui ne sont pas vaccinés. Je vois que ça va devenir un problème dans les mois à venir. En Australie, ils vont permettre aux joueurs qui ont eu le vacci­na­tion pour s’en­traîner et se déplacer libre­ment entre l’hôtel et tout. Même ici à New York, vous avez le problème avec les gymnases et tout ça, vous devez être vacciné. Pour manger dans les restau­rants et autres, c’est pareil. J’ai l’im­pres­sion de vivre une vie assez normale, alors que pour les joueurs qui ne l’ont pas fait, c’est diffé­rent. Je suis sûr qu’ils seront frus­trés par ça. En fin de compte, nous avons la respon­sa­bi­lité en tant que joueurs qui voyagent à travers le monde, de veiller égale­ment sur tout le monde. Je suis content d’être vacciné. J’espère que plus de joueurs choi­si­ront de l’avoir dans les prochains mois », a déclaré Andy Murray, qui défie ce lundi Stefanos Tsitsipas au 1er tour.