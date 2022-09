Au moment d’évo­quer la retraite immi­nente de Serena Williams, un jour­na­liste a demandé à Andy Murray si un joueur pouvait être « plus grand que le sport ». Le Britannique, qualifié pour le 3e tour de l’US Open, a livré une réponse intéressante.

« Je ne sais pas si les joueurs peuvent devenir plus grands que le sport. Je suppose que si cela devait arriver, et si certains d’entre eux commen­çaient à béné­fi­cier d’un trai­te­ment préfé­ren­tiel en termes de règles, alors cela pour­rait devenir un problème. Dans le cas de Serena, je ne pense pas que cela ait été le cas. Si elle ne s’est pas bien comportée sur le court, je pense qu’elle a été sanc­tionnée comme les autres joueuses. Je n’ai jamais eu l’im­pres­sion, en tout cas depuis que je joue, que quel­qu’un ait été plus grand que le sport. Même lorsque des joueurs comme Federer ou Serena Williams n’ont pas joué pendant long­temps, il y a quand même eu de grandes histoires, de grands moments. Malheureusement pour nous tous, le sport évolue et les gens oublient assez vite. »

A noter que l’an­cien numéro 1 mondial affron­tera Matteo Berrettini vendredi pour une place en huitièmes de finale.