Qualifié pour le troi­sième tour de l’US Open pour la première fois depuis 2016, Andy Murray, lors de son inter­view sur le court après sa victoire en deux temps face au jeune Nava, a reconnu qu’il ne se s’était pas aussi bien senti physi­que­ment depuis des lustres.

Pour rappel, le Britannique joue avec une prothèse de hanche en métal depuis son opéra­tion en janvier 2019.

« Physiquement, je ne me suis pas senti aussi bien depuis des années. Mon mouve­ment est de loin le meilleur qu’il ait été depuis long­temps. Cela a toujours été une partie très impor­tante de mon jeu, surtout avec des gars qui frappent une énorme balle pour bien défendre. J’ai l’im­pres­sion que c’est ce que je fais en ce moment, je me rapproche de ce que je veux faire et j’es­père pouvoir faire un bon parcours ici. »