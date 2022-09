Battu par un excellent Matteo Berrettini ce vendredi au troi­sième tour de l’US Open, Andy Murray, après avoir évoqué ses perfor­mances avec sa hanche en métal, a comparé sa capa­cité à se déplacer sur le court par rapport à il y a cinq ans sans oublier de citer ses rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Beaucoup de choses sont pareils, mais il est évident que je ne suis plus capable de bouger et d’être aussi physique qu’il y a cinq ou six ans. Je veux dire, c’est assez évident. Vous savez, je ne devrais pas m’at­tendre à l’être. Je pense que si vous regardez Nadal et Djokovic, qui ont le même âge, se déplacer sur le court aujourd’hui, je pense qu’ils se déplacent de la même manière qu’il y a cinq ou six ans, alors que pour moi, il y a évidem­ment eu une petite baisse. Cela peut avoir un impact sur la façon dont vous devez jouer les points. Peut‐être que vous ne suivez pas autant de balles qu’a­vant. Peut‐être que la portée n’est pas aussi grande qu’a­vant. Mais en ce qui concerne les coups et tout le reste, rien ne m’empêche de frapper les mêmes coups qu’avant. »