Alors que Roger Federer et Rafael Nadal brillent par leur silence depuis le 24e titre en Grand Chelem de Novak Djokovic décroché à l’US Open, Andy Murray, inter­rogé par la BBC, est revenu sur ce nouvel exploit du Serbe tout en encou­ra­geant vive­ment la nouvelle géné­ra­tion à en faire beau­coup plus pour tenter de riva­liser avec lui.

« C’est aux jeunes de pousser Novak et de cher­cher à le dépasser, mais cela ne semble pas près d’ar­river. Novak est un joueur incroyable depuis très long­temps, comme Roger et Rafa, c’est la longé­vité et la durée pendant laquelle ils ont tous été capables de le faire. La longé­vité de Novak est la plus grande. Il joue à ce niveau depuis si long­temps main­te­nant. J’avais dit après Wimbledon, alors que tout le monde annon­çait un chan­ge­ment d’ère avec Alcaraz, que ce n’était pas le cas pour moi. C’était évident pour moi alors que Novak venait de remporter deux des trois premiers tour­nois du Grand Chelem et qu’il était passé très près à Wimbledon. Il a prouvé qu’il était le meilleur joueur du monde hier (dimanche) et, comme je l’ai dit, c’est aux jeunes de s’amé­liorer suffi­sam­ment pour le battre. »