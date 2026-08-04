Le double mixte de l’US Open est devenu un véritable événement depuis la refonte de la compétition en 2025, avec un prize money d’un million de dollars promis à l’équipe victorieuse.
De nombreuses superstars ont déjà confirmé leur participation, parmi lesquelles Aryna Sabalenka et Novak Djokovic, Iga Swiatek et Casper Ruud, Jessica Pegula et Jack Draper, Naomi Osaka et Kei Nishikori, Taylor Townsend et Alexander Zverev, Diana Shnaider et Daniil Medvedev, Elena Rybakina et Taylor Fritz, Amanda Anisimova et Learner Tien, Alexandra Eala et Félix Auger‐Aliassime, ou encore Mirra Andreeva et Andrey Rublev.
Du côté des stars italiennes du circuit masculin, aucun nom n’avait encore été officialisé. La première annonce est désormais tombée : Lorenzo Musetti sera bien de la partie… et pas avec n’importe quelle partenaire.
Le numéro 2 italien fera équipe avec Anna Kalinskaya, ancienne petite amie de Jannik Sinner.
Un duo qui ne manquera pas de faire réagir et qui pourrait alimenter de nombreuses discussions, notamment au sein de l’équipe italienne de Coupe Davis.
Publié le mardi 4 août 2026 à 17:21