Le double mixte de l’US Open est devenu un véri­table événe­ment depuis la refonte de la compé­ti­tion en 2025, avec un prize money d’un million de dollars promis à l’équipe victorieuse.

De nombreuses super­stars ont déjà confirmé leur parti­ci­pa­tion, parmi lesquelles Aryna Sabalenka et Novak Djokovic, Iga Swiatek et Casper Ruud, Jessica Pegula et Jack Draper, Naomi Osaka et Kei Nishikori, Taylor Townsend et Alexander Zverev, Diana Shnaider et Daniil Medvedev, Elena Rybakina et Taylor Fritz, Amanda Anisimova et Learner Tien, Alexandra Eala et Félix Auger‐Aliassime, ou encore Mirra Andreeva et Andrey Rublev.

Du côté des stars italiennes du circuit masculin, aucun nom n’avait encore été offi­cia­lisé. La première annonce est désor­mais tombée : Lorenzo Musetti sera bien de la partie… et pas avec n’im­porte quelle partenaire.

The USTA today announced an updated list of team entries for the 2026 US Open Mixed Doubles Championship presented by Vital Proteins. Twenty‐nine teams have now entered. pic.twitter.com/9ZnDEILhLx — US Open Tennis (@usopen) August 3, 2026

Le numéro 2 italien fera équipe avec Anna Kalinskaya, ancienne petite amie de Jannik Sinner.

Un duo qui ne manquera pas de faire réagir et qui pour­rait alimenter de nombreuses discus­sions, notam­ment au sein de l’équipe italienne de Coupe Davis.