Lorenzo Musetti est un homme comblé.

Tête de série numéro 13 de l’US Open, qui débu­tera ce dimanche, où il sera opposé à Arthur Fery dès le premier tour, l’Italien s’est confié auprès de la presse italienne sur son entraî­ne­ment très parti­cu­lier et non‐prévu avec un certain Roger Federer.

Et forcé­ment, en tant que grand fan du Suisse et rare déten­teur d’un revers à une main, il était aux anges.

« En fait, je venais de terminer mon entraî­ne­ment avec Djokovic, deux heures sur le court central, une expé­rience très enri­chis­sante qui, je crois, ouvre l’esprit. Quand on joue contre un joueur de cette enver­gure, il faut toujours en tirer des ensei­gne­ments. Après cette séance, on m’a dit qu’il y avait une possi­bi­lité de m’entraîner avec Federer le lende­main. Je savais que Roger pouvait m’apporter beau­coup ; je l’ai toujours admiré en tant que joueur et en tant que personne. En plus de l’entraînement, c’était formi­dable de pouvoir lui parler et d’échanger quelques mots en toute décon­trac­tion avant la séance. Et jouer avec lui, c’était extra­or­di­naire. J’ai réor­ga­nisé ma journée pour pouvoir jouer avec lui. Je savais qu’il pouvait m’ap­porter beau­coup. Roger a toujours été mon idole, une icône de style et d’élé­gance qui m’a toujours poussé à le soutenir et à l’ad­mirer. C’était vrai­ment génial. »