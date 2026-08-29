Lorenzo Musetti est un homme comblé.
Tête de série numéro 13 de l’US Open, qui débutera ce dimanche, où il sera opposé à Arthur Fery dès le premier tour, l’Italien s’est confié auprès de la presse italienne sur son entraînement très particulier et non‐prévu avec un certain Roger Federer.
Et forcément, en tant que grand fan du Suisse et rare détenteur d’un revers à une main, il était aux anges.
« En fait, je venais de terminer mon entraînement avec Djokovic, deux heures sur le court central, une expérience très enrichissante qui, je crois, ouvre l’esprit. Quand on joue contre un joueur de cette envergure, il faut toujours en tirer des enseignements. Après cette séance, on m’a dit qu’il y avait une possibilité de m’entraîner avec Federer le lendemain. Je savais que Roger pouvait m’apporter beaucoup ; je l’ai toujours admiré en tant que joueur et en tant que personne. En plus de l’entraînement, c’était formidable de pouvoir lui parler et d’échanger quelques mots en toute décontraction avant la séance. Et jouer avec lui, c’était extraordinaire. J’ai réorganisé ma journée pour pouvoir jouer avec lui. Je savais qu’il pouvait m’apporter beaucoup. Roger a toujours été mon idole, une icône de style et d’élégance qui m’a toujours poussé à le soutenir et à l’admirer. C’était vraiment génial. »
Publié le samedi 29 août 2026 à 17:47