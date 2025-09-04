AccueilUS OpenMusetti sur Sinner, qui l'a battu en quarts de finale : "Honnêtement,...
Musetti sur Sinner, qui l’a battu en quarts de finale : « Honnêtement, je n’avais jamais affronté quel­qu’un qui me mettait autant de pres­sion dans les échanges »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

En quarts de finale de l’US Open, Lorenzo Musetti (10e mondial) a été dominé par son compa­triote Jannik Sinner, qu’il n’avait plus affronté depuis avril 2023. Et il est ressorti presque choqué par le niveau actuel du numéro 1 mondial. 

« Honnêtement, je n’ai jamais affronté quel­qu’un qui me mettait autant de pres­sion dans les échanges : je n’avais pas beau­coup d’oc­ca­sions, c’était toujours lui qui menait le point. Ce n’était pas une sensa­tion agréable. J’ai été assez impres­sionné par la perfor­mance de Jannik aujourd’hui : il a très bien servi et m’a poussé à mes limites. Il est évidem­ment plus fort que moi et il l’a prouvé, mais je suis heureux de l’avoir affronté, car cela m’a permis de comprendre ce que je dois améliorer. »

Publié le jeudi 4 septembre 2025 à 08:04

