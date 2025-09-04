En quarts de finale de l’US Open, Lorenzo Musetti (10e mondial) a été dominé par son compatriote Jannik Sinner, qu’il n’avait plus affronté depuis avril 2023. Et il est ressorti presque choqué par le niveau actuel du numéro 1 mondial.
« Honnêtement, je n’ai jamais affronté quelqu’un qui me mettait autant de pression dans les échanges : je n’avais pas beaucoup d’occasions, c’était toujours lui qui menait le point. Ce n’était pas une sensation agréable. J’ai été assez impressionné par la performance de Jannik aujourd’hui : il a très bien servi et m’a poussé à mes limites. Il est évidemment plus fort que moi et il l’a prouvé, mais je suis heureux de l’avoir affronté, car cela m’a permis de comprendre ce que je dois améliorer. »
