En perte de vitesse depuis sa blessure contractée en demi‐finale de Roland‐Garros contre Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti a repris du poil de la bête à l’US Open. S’il a bénéficié d’un tableau assez dégagé, l’actuel 10e, qui n’a perdu qu’un seul petit set, se sent prêt à défier son compatriote, Jannik Sinner, en quarts de finale.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse d’après match alors qu’il ne savait pas encore l’identité de son adversaire entre Sinner et Bublik, Lorenzo a fait part de son impatience et d’une certaine excitation.
« J’aimerais jouer contre Jannik parce que j’aimerais essayer de battre le numéro un mondial. C’est le meilleur joueur du monde, donc je dirais que c’est le plus grand défi qui existe dans notre sport. L’idée d’essayer de mettre fin à l’incroyable série qu’il est en train de réaliser me rend fou. C’est le meilleur champion, il connaît bien ces conditions, mais la pression est surtout de son côté. Jannik a une grande mentalité, mais je dois essayer d’en profiter et être prêt à essayer de gagner. »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 15:39