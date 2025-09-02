En perte de vitesse depuis sa bles­sure contractée en demi‐finale de Roland‐Garros contre Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti a repris du poil de la bête à l’US Open. S’il a béné­ficié d’un tableau assez dégagé, l’ac­tuel 10e, qui n’a perdu qu’un seul petit set, se sent prêt à défier son compa­triote, Jannik Sinner, en quarts de finale.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’après match alors qu’il ne savait pas encore l’iden­tité de son adver­saire entre Sinner et Bublik, Lorenzo a fait part de son impa­tience et d’une certaine excitation.

« J’aimerais jouer contre Jannik parce que j’ai­me­rais essayer de battre le numéro un mondial. C’est le meilleur joueur du monde, donc je dirais que c’est le plus grand défi qui existe dans notre sport. L’idée d’es­sayer de mettre fin à l’in­croyable série qu’il est en train de réaliser me rend fou. C’est le meilleur cham­pion, il connaît bien ces condi­tions, mais la pres­sion est surtout de son côté. Jannik a une grande menta­lité, mais je dois essayer d’en profiter et être prêt à essayer de gagner. »