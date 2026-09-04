Lorenzo Musetti n’en peut plus de cette année 2026 particulièrement compliquée, marquée par de nombreuses blessures et des rechutes qui l’empêchent de retrouver son meilleur niveau.
Une nouvelle fois en difficulté physiquement face à l’Australien Dane Sweeny, l’Italien n’a pas pu défendre pleinement ses chances. Malgré tout, il a tenu à aller au bout de la rencontre, refusant de jeter l’éponge. Forcément très déçu, il semblait particulièrement abattu en conférence de presse après son élimination.
« J’en ai assez de devoir abandonner et de me retrouver dans ces situations. Cela ressemble à l’histoire de mon année 2026, mais je dois l’accepter et avancer. Dès le moment où j’ai commencé à me sentir mal, mon état ne s’est jamais amélioré. Au contraire, ça n’a fait qu’empirer.Nous avons essayé de faire baisser ma température corporelle et de me faire ingérer du sucre, mais une fois qu’on dépasse un certain seuil, il est difficile d’en revenir. Nous poussons souvent nos corps à la limite et, pour moi, c’était peut‐être la première fois que je vivais quelque chose comme ça.Il est difficile de parler de tennis concernant les trois derniers sets, même s’il a joué un bon match. Je ne pense pas mériter tout ce qui m’arrive, compte tenu de tous les efforts et des sacrifices que j’ai faits au cours des deux derniers mois pour revenir, en manquant un Grand Chelem puis en devant abandonner un autre.Il n’y a pas grand‐chose de positif à retenir de tout ça. J’espère juste pouvoir retrouver un certain équilibre. Aujourd’hui, je pense que les conditions ont eu un impact plus important que ma préparation physique » a déclaré Lorenzo Musetti.
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 10:39