Lorenzo Musetti n’en peut plus de cette année 2026 parti­cu­liè­re­ment compli­quée, marquée par de nombreuses bles­sures et des rechutes qui l’empêchent de retrouver son meilleur niveau.

Une nouvelle fois en diffi­culté physi­que­ment face à l’Australien Dane Sweeny, l’Italien n’a pas pu défendre plei­ne­ment ses chances. Malgré tout, il a tenu à aller au bout de la rencontre, refu­sant de jeter l’éponge. Forcément très déçu, il semblait parti­cu­liè­re­ment abattu en confé­rence de presse après son élimination.

« J’en ai assez de devoir aban­donner et de me retrouver dans ces situa­tions. Cela ressemble à l’histoire de mon année 2026, mais je dois l’accepter et avancer. Dès le moment où j’ai commencé à me sentir mal, mon état ne s’est jamais amélioré. Au contraire, ça n’a fait qu’empirer.Nous avons essayé de faire baisser ma tempé­ra­ture corpo­relle et de me faire ingérer du sucre, mais une fois qu’on dépasse un certain seuil, il est diffi­cile d’en revenir. Nous pous­sons souvent nos corps à la limite et, pour moi, c’était peut‐être la première fois que je vivais quelque chose comme ça.Il est diffi­cile de parler de tennis concer­nant les trois derniers sets, même s’il a joué un bon match. Je ne pense pas mériter tout ce qui m’arrive, compte tenu de tous les efforts et des sacri­fices que j’ai faits au cours des deux derniers mois pour revenir, en manquant un Grand Chelem puis en devant aban­donner un autre.Il n’y a pas grand‐chose de positif à retenir de tout ça. J’espère juste pouvoir retrouver un certain équi­libre. Aujourd’hui, je pense que les condi­tions ont eu un impact plus impor­tant que ma prépa­ra­tion physique » a déclaré Lorenzo Musetti.