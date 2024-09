Les cadences sont infer­nales surtout pour les joueurs qui sont perfor­mants. Du coup, il faut savoir aussi éviter le match de trop. C’est le choix fait par Lorenzo Musetti en décla­rant forfait pour la Coupe Davis.

« Après une réunion avec le capi­taine, l’équipe et le personnel de la Fédération italienne, où nous avons évalué mon état psycho­phy­sique actuel et les objec­tifs que nous parta­geons d’ici la fin de l’année, nous avons convenu de la déci­sion de ne pas être à Bologne pour la Coupe Davis. Ce fut un choix doulou­reux et je suis vrai­ment désolé de manquer un rendez‐vous aussi impor­tant avec le maillot italien auquel je tiens beau­coup. Je suis sûr que les garçons et l’équipe sont prêts pour cela, je les encou­ra­gerai avec la même passion que celle avec laquelle j’ai défendu les couleurs italiennes à Paris, et j’es­père rejoindre mes coéqui­piers à Malaga »