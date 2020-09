L’affaire des « isolés français » de l’US Open prend une nouvelle tournure. Alors que les joueurs retenus en quarantaine à New-York ont reçu l’obligation de ne pas quitter leur chambre d’hôtel jusqu’au 11 septembre inclus, il semblerait qu’il y ait une « mutinerie » en cours au sein du tournoi. Adrian Mannarino, qui devait jouer à 20h30, heure française, face à Alexander Zverev, serait en train de négocier pour pouvoir rentrer sur le court ou bien faire rentrer ses compatriotes à la maison.

Dans le même temps, l’entraîneur et frère de Kristina Mladenovic, Luka, a envoyé un tweet on ne peut plus clair sur la situation en cours (voir ci-dessous). Le test positif de Benoît Paire au COVID-19 est en train tout bonnement de se transformer en affaire politique. Le gouverneur de l’État de New-York doit d’ailleurs rendre une décision concernant cette « rébellion » selon Eurosport.