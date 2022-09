Même s’il a été éliminé en 8ème de finale, Rafael Nadal est quand même arrivé à se projeter sur la fin de saison et sur l’avenir. L’Espagnol veut encore se battre, c’est l’essentiel

« Je ne suis pas très doué pour les excuses. En fin de compte, il y a des moments où l’on peut tout faire et d’autres où l’on ne peut pas. Cette fois, c’était la seconde. J’ai fait de mon mieux. Je m’étais bien entraîné, j’étais heureux. Ensuite, au niveau de la compé­ti­tion, j’ai manqué de fraî­cheur, d’ex­pé­rience, de calme, de choses intan­gibles… La réalité est simple : je n’ai pas bien joué, et quand cela arrive, il faut savoir perdre. C’est l’es­sence même du sport. Pour une raison quel­conque, je n’ai pas été en mesure d’être aussi perfor­mant que je le devais depuis le premier jour. Je dois féli­citer mon adver­saire, qui était meilleur que moi, et repartir. Poursuivre ma vie profes­sion­nelle. Essayer de s’en­traîner à nouveau, faire une mini pré‐saison pour pouvoir terminer l’année en Europe avec un bon feeling. Il y a encore des tour­nois à venir. 15 minutes après avoir perdu un match dans le dernier tournoi de la saison, tout est sombre et diffi­cile, mais c’est normal. Les jours passent et il n’y a pas d’autre choix que de conti­nuer. C’est ce que j’ai toujours fait, et je suis sûr que j’ai encore la force de le faire ».