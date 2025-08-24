AccueilUS OpenNadal de retour à New-York ? On y croirait presque !
En confé­rence de presse, avant son entrée en lice, Ben Shelton expli­quait se sentir comme un « artiste » sur le court et inca­pable de proposer un jeu « robo­tique ». Ignacio Buse, 135e mondial a pu le constater dans le deuxième set. Alors qu’il s’était bien ouvert le court sur son service dans le septième jeu, le Péruvien a vu Ben déco­cher un fantas­tique « banana shot » en bout de course pour conclure le point. En mode Rafael Nadal. 

Après ce geste de grande classe, le public a copieu­se­ment applaudi le local.

Simplement splen­dide !

Publié le dimanche 24 août 2025 à 19:50

