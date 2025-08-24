En conférence de presse, avant son entrée en lice, Ben Shelton expliquait se sentir comme un « artiste » sur le court et incapable de proposer un jeu « robotique ». Ignacio Buse, 135e mondial a pu le constater dans le deuxième set. Alors qu’il s’était bien ouvert le court sur son service dans le septième jeu, le Péruvien a vu Ben décocher un fantastique « banana shot » en bout de course pour conclure le point. En mode Rafael Nadal.
Après ce geste de grande classe, le public a copieusement applaudi le local.
Simplement splendide !
Publié le dimanche 24 août 2025 à 19:50