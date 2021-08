Alors qu’il va parti­ciper ce week‐end à un tournoi amateur de Golf, et qu’il a récem­ment consulté son médecin au sujet de son pied sans que rien n’est filtré, il semble bien probable que l’Espagnol puisse très prochai­ne­ment annoncer offi­ciel­le­ment son forfait pour l’US Open.

On imagine mal en effet, Rafa se présenter à l’US Open avec une prépa­ra­tion aussi peu aboutie, car ce n’est pas le genre de la maison.

On sait aussi que Rafa est très respec­tueux du jeu et des règles. Son annonce devrait donc inter­venir pour ne pas fausser le tirage au sort.

On rappelle que Rafael Nadal à l’US Open c’est 64 victoires pour 11 défaites en 15 parti­ci­pa­tions depuis 2003. Il a été absent en 2012 et 2014. Il a joué 5 finales et a remporté 4 fois le trophée (2019, 2017, 2013, 2010)