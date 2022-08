Nadal : « Je connais le processus »

S’il n’a pas l’ha­bi­tude de perdre dès son entrée en lice dans un tournoi, Rafael Nadal sait en revanche comment se mettre au niveau rapi­de­ment après une bles­sure. Il sait qu’il a manqué une occa­sion de monter en puis­sance en enchaî­nant plusieurs matchs mais il ne s’in­quiète pas pour la suite.

« Quand tu reviens de bles­sure, si tu parviens à remporter le premier match, derrière les choses s’amé­liorent. Je n’ai pas réussi à le faire, mais ça va venir. Je suis souvent bien revenu de bles­sures. Je n’étais pas suffi­sam­ment prêt pour gagner ce match. Si tu n’es pas capable d’être plus agressif et de saisir les occa­sions, c’est ce qui se produit. Tu perds et tu passes à autre chose. Je connais le processus. Le plus impor­tant pour moi est de rester en bonne santé. Je dois y aller étape par étape », a expliqué l’homme aux 22 titres du Grand Chelem en confé­rence de presse.

Il lui reste 10 jours pour se préparer avant l’US Open (29 août au 11 septembre).