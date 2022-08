Nadal : « Je pense que Swiatek est une grande source d’inspiration pour tout le monde, même pour moi »

Associée en double à Rafael Nadal à l’oc­ca­sion de l’exhibition « Tennis Plays for Peace », en soutien pour l’Ukraine, Iga Swiatek devait déjà être comblée. La décla­ra­tion du Majorquin à la fin du match ne devrait pas faire redes­cendre la numéro 1 mondiale de son petit nuage.

« C’était génial. Je pense que Iga (Swiatek) est une grande source d’ins­pi­ra­tion pour tout le monde, même pour moi, car elle est très natu­relle et très humble. C’est un plaisir de l’avoir à mes côtés sur le terrain. Nous nous sommes amusés et c’était pour une très bonne cause, donc je suis heureux de profiter de ce moment », a confié l’homme aux 22 titres du Grand Chelem au jour­na­liste polo­nais Tomek Moczerniuk.