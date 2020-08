Après son annonce de renoncer à l’US Open, Rafael Nadal a organisé une conférence de presse virtuelle où il est revenu sur cette décision. « Le calendrier est compliqué après deux mois sans compétition. Passer d’un terrain dur à la terre battue, avec à peine le temps de se préparer, c’est dangereux pour mon corps et mon avenir, a rappelé l’actuel numéro 2 mondial dans des propos relayés par Marca. La situation est telle qu’elle est et je n’avais pas l’esprit à voyager à New York pour participer à une compétition. Les circonstances m’ont forcé à prendre cette décision. Je ne veux pas faire de longs voyages, ici à Majorque tout est sous contrôle. »

L’Espagnol a été interrogé sur la tenue ou non de l’US Open : « Aujourd’hui, il semble qu’il va être joué, mais je ne peux pas dire ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines. L’ATP et l’USTA ont l’intention de maintenir le tournoi. Je ne suis pas celui qui doit si c’est une bonne décision ou non. Je respecte tout le travail et l’attitude positive de l’ATP et de l’USTA afin de contribuer au retour du tennis. Je respecte aussi les autres joueurs qui décident d’y aller parce qu’ils sont dans une situation différente et ont besoin de gagner de l’argent. Je respecte toutes les décisions, mais aujourd’hui, il est difficile de dire si elles sont justes ou non. »