Alors qu’il va affronter Richard Gasquet cette nuit (à partir d’1h du matin) pour le compte du troi­sième tour de l’US Open, Rafael Nadal est revenu au micro d’Eurosport sur son début de tournoi compliqué. Loin d’être inquiet, l’Espagnol compte bien s’ap­puyer sur son immense expé­rience pour parvenir à jouer à un niveau supérieur.

« C’est toujours un défi de devoir adapter les choses. Pour l’ins­tant, ce que je veux, c’est éviter de me blesser, car alors je suis sûr que je n’aurai aucune chance d’être en finale. Je suis le plus conser­va­teur possible pour me donner une chance. Je n’ai pas encore bien joué ici, mais je l’ai fait en Australie et à Roland Garros. Quand on vieillit, on sent mieux la balle que quand on est plus jeune. Vous n’avez pas besoin d’au­tant de matches et d’au­tant de prépa­ra­tion, mais la prépa­ra­tion doit être bonne. Lorsque vous savez que vous avez relevé ces défis dans le passé, il est moins diffi­cile de le faire à nouveau. »