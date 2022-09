The #USOpen men’s singles Round of 16 is set :



Medvedev vs 🇦🇺 Kyrgios

🇪🇸 Carreno Busta vs Khachanov

🇪🇸 Davidovich Fokina vs 🇮🇹 Berrettini

🇫🇷 Moutet vs 🇳🇴 Ruud

Ivashka vs 🇮🇹 Sinner

🇭🇷 Cilic vs 🇪🇸 Alcaraz

🇬🇧 Norrie vs Rublev

🇺🇸 Tiafoe vs 🇪🇸 Nadal