Après son forfait pour l’US Open, Rafael Nadal a pris le temps de donner une conférence de presse à certains médias internationaux dont l’Agence France Presse. L’Espagnol a pu s’expliquer avec plus de précisions sa démarche : « Le tournoi est encore grand, il ne faut pas oublier que c’est un Grand Chelem avec ou sans moi. Je ne me permettrai pas de dire qu’il est moins important parce que je ne joue pas. Beaucoup de grands joueurs seront présents. Même si cet US Open 2020 se jouera dans des circonstances spéciales, le vainqueur sera bien un vainqueur de Grand Chelem. »