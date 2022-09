Rafael Nadal a évoqué son début de match assez catas­tro­phique puis­qu’il était mené 2–6, 2–4 avant que la machine ne se mette réel­le­ment en marche. Au final, il parvient à se quali­fier pour le 3ème tour où il affron­tera Richard Gasquet, coura­geux et surpre­nant face à Kecmanovic.

« Pendant plus d’une heure et demie, je n’étais pas dans le rythme indis­pen­sable pour être dans le match. Probablement un de mes pires départs, mais ça fait partie du jeu. Vous devez accepter la situa­tion. Ces derniers mois n’ont pas été faciles et ces choses peuvent arriver. Être encore en vie après un match comme celui‐ci signifie beau­coup. J’avais besoin de trouver le rythme. Il faut rester positif, ne pas être frustré. J’ai eu la chance que Fabio fasse des erreurs dans le deuxième set »