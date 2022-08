Nadal (qui se sent de mieux en mieux) : « Le but est de sentir que je contrôle le point, et le fait de m’entraîner chaque jour avec un adversaire différent m’aide à être prêt »

Interrogé ce mardi sur le court Arthur Ashe à la suite de l’une de ses sessions d’en­traî­ne­ment, Rafael Nadal a fait le point concer­nant son état de forme et ses objec­tifs. Et sans vrai­ment entrer dans les détails, l’Espagnol semblait plutôt satis­fait à seule­ment quatre jours du début de l’US Open.

Rafa Nadal was just inter­viewed post prac­tice pic.twitter.com/g5o6iEdgcN — GlamSpinTennis (@GlamSpinTennis) August 23, 2022

« Le but est de sentir que je contrôle le point, mais il s’agit de s’adapter chaque jour et contre chaque adver­saire, et s’en­traîner avec diffé­rents types d’ad­ver­saires vous aide à être prêt. Normalement, quand je vais aux entraî­ne­ments de l’après‐midi, comme hier, vous avez un plan, vous avez un objectif pour les deux prochains jours, des choses que vous voulez améliorer, et vous y travaillez. »