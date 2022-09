Forcément déçu suite à sa défaite face à Frances Tiafoe en huitièmes de finale de l’US Open, Rafael Nadal, après avoir fait part de sa décep­tion et s’être projeté sur l’avenir, a cette fois été ques­tionné sur l’im­pact de sa bles­sure aux abdo­mi­naux contractée lors du tournoi de Wimbledon sur le reste de la saison.

Pour rappel, le Majorquin avait déclaré forfait avant la demi‐finale face à Nick Kyrgios.

« On peut se lamenter, se plaindre sur beau­coup de choses, mais ça ne change rien à la situa­tion. On peut penser que si je ne me blesse pas (aux abdo­mi­naux, ndlr), peut‐être que je gagne Wimbledon, peut‐être que je gagne autre chose par le passé. Ou peut‐être que je perds autre chose parce que je n’étais pas capable de créer cette force inté­rieure après toutes ces bles­sures. Cela fait partie de ma carrière. Parfois, ça arrive de façon propre, d’autres fois, de façon complè­te­ment inat­tendue, comme en Australie ou à Roland‐Garros cette année. Bien sûr, ce n’était pas la prépa­ra­tion idéale pour l’US Open pour moi. »