La Fédération française de tennis a organisé ce jeudi une conférence de presse « zoom » avec Rafael Nadal, 12 fois vainqueur de Roland-Garros. L’Espagnol a été interrogé sur tous les sujets brûlants liés à l’actualité de la petite balle jaune et notamment sur la possibilité de disputer l’US Open à la fin de l’été qui doit avoir lieu du 31 août au 13 septembre.

« La situation n’est pas idéale. Si vous me demandez aujourd’hui si je veux me rendre à New York pour disputer un tournoi, je vous répondrai non, a d’abord affirmé l’actuel numéro 2 mondial et tenant du titre à l’US Open. C’est aujourd’hui. Mais dans quelques mois, j’espère que la situation aura évolué positivement.. Je suis sûr que l’USTA fait tout pour organiser le tournoi comme le fait la fédération française. Ils veulent mettre en place le tournoi si tout le monde est en sécurité. Je suis convaincu qu’ils prendront les bonnes décisions au bon moment avec des conditions sûres. Nous devons être responsables. Nous devons envoyer un message clair à la société et être un exemple positif sur la façon dont nous devons faire les choses. Organiser un événement de huit ou dix personnes, c’est beaucoup plus facile, mais un tournoi où nous allons être plus de 600 ou 700 personnes juste avec les joueurs, le staff, les personnels, c’est un gros truc. Et c’est difficile. Aujourd’hui, nous devons d’abord penser à la santé. »