En confé­rence de presse avant le début de l’US Open, Rafael Nadal a parlé du retour de son rival et ami, Roger Federer, avec qui il fera équipe lors de la prochaine édition de la Laver Cup, du 23 au 25 septembre à l’O2 Arena de Londres.

« J’ai hâte de jouer la Laver Cup. Et bien sûr, j’ai hâte de revoir Roger sur le court. J’espère qu’il est en assez bonne santé pour que cela se produise. Il y a eu une longue période sans Roger sur le court, donc j’es­père vrai­ment qu’il pourra être de retour. Je pense que ce que j’ai dit pour Serena fonc­tionne de la même manière pour Roger. La chose la plus impor­tante à ce stade de sa carrière est sa santé et son bonheur. S’il est en assez bonne santé et assez heureux pour revenir sur le circuit du tennis, ce sera génial. Sinon, nous pouvons simple­ment lui dire merci pour tout ce qu’il a accompli. Je suis convaincu que nous aurons encore Roger pendant un certain temps. Oui, je suis impa­tient de faire équipe avec lui »