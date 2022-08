Après avoir reconnu qu’il n’était pas dans un excellent jour, suite à sa victoire en quatre sets face au jeune Hijikita, et répondu assez fran­che­ment à ceux qui l’ac­cusent d’être arbitré diffé­rem­ment des autres joueurs concer­nant le temps pris au service, Rafael Nadal a égale­ment abordé sa bles­sure aux abdo­mi­naux contractée lors du tournoi de Wimbledon.

Victime d’une déchi­rure et forfait avant la demi‐finale qui devait l’op­poser à Nick Kyrgios, l’Espagnol, qui a pris du temps pour se soigner, a déclaré que ses sensa­tions sur cette zone n’étaient pas encore opti­males. Ce qui explique les ajus­te­ments sur sa mise en jeu où il semble frapper avec plus de relâchement.

« La cica­trice n’est pas encore complè­te­ment souple et la zone où elle se trouve est encore très sensible, surtout pendant le service. C’est ce qui m’a amené à changer un peu ma façon de servir. Je lance la balle plus bas pour ne pas avoir à faire autant d’ef­forts au niveau des abdo­mi­naux. J’ai l’ex­pé­rience de ce genre de choses et je sais que chaque jour que je passe ici me procure un peu plus de tran­quillité d’es­prit. Je gagne du temps à chaque entraî­ne­ment et à chaque match, je vais essayer et si quelque chose arrive, je n’aurai rien à me repro­cher. Je pense que je suis sur la bonne voie. »