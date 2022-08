On le sait, l’Espagnol appré­hende toujours et depuis des lustres le premier tour d’un tournoi du Grand Chelem. Rarement d’ailleurs, il rend une copie parfaite même s’il s’en sort toujours. C’est un peu ce qu’il est arrivé hier face au valeu­reux et inex­pé­ri­menté austra­lien Rinky Hijikata. Au final, l’Espagnol se qualifie au second tour en lâchant un set : 4–6, 6–2, 6–3, 3.

« Comme je l’ai dit, la semaine dernière, j’ai perdu un match au premier tour. Lorsque vous revenez d’une période de bles­sure, le premier match est très impor­tant, parce que vous passez par ce premier match, puis les sensa­tions commencent à s’amé­liorer. C’est toujours la même histoire : les choses ne sont pas parfaites lorsque vous ne concourez pas très souvent. Il faut être assez humble pour passer par ce processus et accepter de se battre et d’ac­cepter de souf­frir. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui. je me suis bien entraîné pendant toute la semaine. Mais pour la compé­ti­tion, c’est une autre histoire. Ce n’était pas parfait. Mais je suis heureux. Deuxième match en 50 jours plus ou moins. D’une certaine manière, ce n’était pas le jour pour jouer parfai­te­ment. C’est un jour pour faire le travail, et c’est ce que j’ai fait. J’en suis heureux »

Au prochain tour, Nadal affron­tera Fognini avec lequel il a déjà eu des soucis en New‐Yok, c’était en 2015, une petite éternité.