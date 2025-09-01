Véritable choc des quarts de finale dans le tableau féminin de l’US Open, le match entre Naomi Osaka et Coco Gauff n’a clai­re­ment pas tenu toutes ses promesses en raison de la faiblesse affi­chée par l’Américaine, mécon­nais­sable depuis sa victoire à Roland‐Garros.

En face, la Japonaise ne s’est pas fait prier en s’im­po­sant 6–3, 6–2, en seule­ment une heure de jeu. Qualifiée en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis l’Open d’Australie 2021, elle a fait part de son émotion lors de l’in­ter­view sur le court.

« Je suis un peu sensible et je ne veux pas pleurer, mais je me suis telle­ment amusée ici. J’étais dans les gradins deux mois après avoir donné nais­sance à ma fille, en train de regarder Coco… Je voulais vrai­ment avoir l’opportunité de venir jouer ici. C’est mon court préféré au monde. Ça signifie telle­ment pour moi d’être de retour ici. Je veux dire un grand merci à mon équipe. On a traversé pas mal de choses ensemble. Ça n’a pas toujours été facile. Ils ont toujours été à mes côtés. Merci à vous. Je vous aime. »

