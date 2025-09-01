Véritable choc des quarts de finale dans le tableau féminin de l’US Open, le match entre Naomi Osaka et Coco Gauff n’a clairement pas tenu toutes ses promesses en raison de la faiblesse affichée par l’Américaine, méconnaissable depuis sa victoire à Roland‐Garros.
En face, la Japonaise ne s’est pas fait prier en s’imposant 6–3, 6–2, en seulement une heure de jeu. Qualifiée en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis l’Open d’Australie 2021, elle a fait part de son émotion lors de l’interview sur le court.
« Je suis un peu sensible et je ne veux pas pleurer, mais je me suis tellement amusée ici. J’étais dans les gradins deux mois après avoir donné naissance à ma fille, en train de regarder Coco… Je voulais vraiment avoir l’opportunité de venir jouer ici. C’est mon court préféré au monde. Ça signifie tellement pour moi d’être de retour ici. Je veux dire un grand merci à mon équipe. On a traversé pas mal de choses ensemble. Ça n’a pas toujours été facile. Ils ont toujours été à mes côtés. Merci à vous. Je vous aime. »
Publié le lundi 1 septembre 2025 à 21:50