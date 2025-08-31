De retour à un niveau digne de son statut depuis quelques semaines, Naomi Osaka va passer un véritable test ce lundi face à Coco Gauff en huitièmes de finale de l’US Open. Un duel qui intervient six ans après leur premier ici‐même alors que l’Américaine n’avait que 15 ans.
« Honnêtement, pour moi, le plus important est le voyage pour revenir ici. Et puis, évidemment, nous avons vécu un moment très spécial ici, dont beaucoup de gens se souviennent. Pour moi, elle est la principale star de l’US Open et je n’ai pas encore joué sur le Ashe. C’est donc une combinaison de toutes ces choses. Et puis aussi, après avoir eu Shai (sa fille), je suis venu ici pour la voir jouer. Je crois que c’était une demi‐finale. Alors, je ne sais pas. Je me sens simplement heureuse parce que j’ai l’impression que tout mon travail acharné porte ses fruits. »
Publié le dimanche 31 août 2025 à 17:17