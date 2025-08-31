AccueilUS OpenNaomi Osaka met la pression sur Coco Gauff avant leur affrontement en...
Naomi Osaka met la pres­sion sur Coco Gauff avant leur affron­te­ment en huitièmes de finale : « Pour moi, elle est la prin­ci­pale star de l’US Open et je n’ai pas encore joué sur le court Arthur Ashe »

De retour à un niveau digne de son statut depuis quelques semaines, Naomi Osaka va passer un véri­table test ce lundi face à Coco Gauff en huitièmes de finale de l’US Open. Un duel qui inter­vient six ans après leur premier ici‐même alors que l’Américaine n’avait que 15 ans. 

« Honnêtement, pour moi, le plus impor­tant est le voyage pour revenir ici. Et puis, évidem­ment, nous avons vécu un moment très spécial ici, dont beau­coup de gens se souviennent. Pour moi, elle est la prin­ci­pale star de l’US Open et je n’ai pas encore joué sur le Ashe. C’est donc une combi­naison de toutes ces choses. Et puis aussi, après avoir eu Shai (sa fille), je suis venu ici pour la voir jouer. Je crois que c’était une demi‐finale. Alors, je ne sais pas. Je me sens simple­ment heureuse parce que j’ai l’im­pres­sion que tout mon travail acharné porte ses fruits. »

Publié le dimanche 31 août 2025 à 17:17

