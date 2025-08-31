De retour à un niveau digne de son statut depuis quelques semaines, Naomi Osaka va passer un véri­table test ce lundi face à Coco Gauff en huitièmes de finale de l’US Open. Un duel qui inter­vient six ans après leur premier ici‐même alors que l’Américaine n’avait que 15 ans.

« Honnêtement, pour moi, le plus impor­tant est le voyage pour revenir ici. Et puis, évidem­ment, nous avons vécu un moment très spécial ici, dont beau­coup de gens se souviennent. Pour moi, elle est la prin­ci­pale star de l’US Open et je n’ai pas encore joué sur le Ashe. C’est donc une combi­naison de toutes ces choses. Et puis aussi, après avoir eu Shai (sa fille), je suis venu ici pour la voir jouer. Je crois que c’était une demi‐finale. Alors, je ne sais pas. Je me sens simple­ment heureuse parce que j’ai l’im­pres­sion que tout mon travail acharné porte ses fruits. »