Même si elle semblait légèrement touchée physiquement, Naomi Osaka n’a pas pesé bien lourd face à Elena Rybakina dans le choc des huitièmes de finale du tableau féminin à l’US Open.
Balayée 6–1, 6–4 en 1h05 de jeu, la Japonaise a partagé ses sentiments en conférence de presse à l’issue de la rencontre. Et fidèle à sa mentalité depuis son retour de grossesse, elle a préféré prendre ce revers avec philosophie.
« Je pense qu’il y a toujours quelque chose que j’aurais pu mieux faire (rires). Mais honnêtement, je ne suis même pas déçue en ce moment. C’est un sentiment très étrange. Et l’année dernière non plus, je n’étais pas si déçue que ça. Amanda (Anisimova) avait tout simplement joué de manière incroyable. Peut‐être que je vieillis, mais je ne me sens pas triste. Je pense que je suis contente d’aborder les défaites différemment. J’essaie d’en tirer beaucoup plus d’enseignements. Aujourd’hui, si je devais dire que je suis triste, c’est parce que je n’ai pas pu prendre appui sur mon pied. Je suis triste de ne pas avoir pu faire ce que je m’étais fixé. Mais quand je pense à ma vie, ma fille est en bonne santé. Tout le monde va très bien dans ma famille. J’ai eu la chance de disputer ce Grand Chelem. Je suis allée aussi loin que j’ai pu. À partir de là, ça ne peut que s’améliorer, j’imagine. »
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 16:16