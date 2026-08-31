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Navone tombeur de Djokovic, nous cache quelque chose : « Il y a des victoires qui valent bien plus que d’avoir battu Djokovic : celle‐ci est spéciale pour une autre raison. Je suis très heureux »

Par
Antoine Touchard
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Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Mariano Navone, tombeur tota­le­ment inat­tendu de Novak Djokovic cette nuit, a encore du mal à réaliser ce qu’il vient d’accomplir.

Sur le papier, les chances de l’Argentin semblaient pour­tant très minces face à un homme qui n’avait encore jamais perdu au premier ou au deuxième tour de l’US Open au cours de son immense carrière.

Et pour­tant, plus solide physi­que­ment et malgré un stress parfois appa­rent, Navone a tenu bon jusqu’au bout pour fina­le­ment s’imposer au terme d’un cinquième set décisif.

Interrogé en confé­rence de presse après cet immense exploit, l’Argentin a forcé­ment exprimé toute sa joie. Mais il a égale­ment semblé garder une part de mystère en lais­sant entendre que cette victoire avait une saveur toute parti­cu­lière pour lui, et pas seule­ment parce que Novak Djokovic se trou­vait de l’autre côté du filet…

« C’est complè­te­ment fou ce qui vient de se passer. J’ai commencé le match en étant mené 3–0, avec beau­coup de nervo­sité en raison de la personne que j’avais en face de moi. Ce n’est pas facile de faire abstrac­tion du fait qu’on affronte une idole, mais petit à petit, j’ai réussi à me mettre davan­tage en mode compé­ti­teur. Je savais que je n’aurais proba­ble­ment pas beau­coup d’occasions de jouer contre lui, qui plus est dans son jardin.Ces dernières semaines n’ont pas été faciles. J’arrivais ici avec certains problèmes et mon équipe, ainsi que ma psycho­logue, ont joué un rôle essen­tiel. Il y a des victoires qui valent bien plus que le simple fait d’avoir battu Djokovic. Celle‐ci est spéciale pour d’autres raisons. Je suis très heureux » a déclaré Navone. 

Publié le lundi 31 août 2026 à 09:44

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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