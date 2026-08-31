Mariano Navone, tombeur totalement inattendu de Novak Djokovic cette nuit, a encore du mal à réaliser ce qu’il vient d’accomplir.
Sur le papier, les chances de l’Argentin semblaient pourtant très minces face à un homme qui n’avait encore jamais perdu au premier ou au deuxième tour de l’US Open au cours de son immense carrière.
Et pourtant, plus solide physiquement et malgré un stress parfois apparent, Navone a tenu bon jusqu’au bout pour finalement s’imposer au terme d’un cinquième set décisif.
Interrogé en conférence de presse après cet immense exploit, l’Argentin a forcément exprimé toute sa joie. Mais il a également semblé garder une part de mystère en laissant entendre que cette victoire avait une saveur toute particulière pour lui, et pas seulement parce que Novak Djokovic se trouvait de l’autre côté du filet…
« C’est complètement fou ce qui vient de se passer. J’ai commencé le match en étant mené 3–0, avec beaucoup de nervosité en raison de la personne que j’avais en face de moi. Ce n’est pas facile de faire abstraction du fait qu’on affronte une idole, mais petit à petit, j’ai réussi à me mettre davantage en mode compétiteur. Je savais que je n’aurais probablement pas beaucoup d’occasions de jouer contre lui, qui plus est dans son jardin.Ces dernières semaines n’ont pas été faciles. J’arrivais ici avec certains problèmes et mon équipe, ainsi que ma psychologue, ont joué un rôle essentiel. Il y a des victoires qui valent bien plus que le simple fait d’avoir battu Djokovic. Celle‐ci est spéciale pour d’autres raisons. Je suis très heureux » a déclaré Navone.
Publié le lundi 31 août 2026 à 09:44